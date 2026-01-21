Nella giornata del 21 gennaio 2026, sulla linea ferroviaria tra Prato e Pistoia si sono verificati ritardi e cancellazioni a causa di un incidente, in cui una persona è stata investita da un treno. La circolazione è momentaneamente rallentata mentre le autorità intervenuto per le operazioni di rito. Restano da chiarire le cause dell’accaduto e le eventuali misure adottate per garantire la sicurezza.

Prato, 21 gennaio 2026 – Una persona è stata investita da un treno sulla linea ferroviaria tra Prato e Pistoia. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, intorno alle 17 quando conseguentemente al grave accaduto la circolazione è stata sospesa. Come si legge sul sito di Trenitalia, sono diversi i convogli che a causa dell’incidente stanno registrando ritardi e cancellazioni. A questo link è possibile cercare e visualizzare le partenze. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti necessari. I treni Regionali, comunica Trenitalia, possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, persona investita tra Prato e Pistoia: ritardi e cancellazioni sulla linea

