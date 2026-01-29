I bobbisti giamaicani e gli altri outsider | ecco i nomi che alle Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero stupirci

I bobbisti giamaicani sono pronti a sorprendere anche quest’anno alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo il debutto a Calgary nel 1988 tra le risate di alcuni, questa volta la loro presenza ha un obiettivo diverso: vincere medaglie. La squadra giamaicana ha lavorato duramente per migliorare le proprie prestazioni e non vuole più essere solo una curiosità. Saranno sfidanti agguerriti, pronti a dimostrare che anche chi arriva da fuori può contendere il podio.

Dalla Giamaica a Hollywood Negli anni Ottanta a Kingston l’addetto commerciale dell’ambasciata americana in Giamaica George Fitch vede alcuni ragazzi sfidarsi in una gara di carretti in strada. Nelle dinamiche di gioco nota somiglianze con il bob e da lì ha un’idea: provare a creare una squadra di bob giamaicana. L’impresa, in un luogo distante migliaia di chilometri dalla neve, non fu affatto semplice da realizzare. Grazie però al coinvolgimento di altre due persone, William Maloney e Ken Barnes, dopo numerosi provini soprattutto tra gli appartenenti all’esercito, riuscì a formare un team e a consegnarlo nelle mani di due allenatori, un americano e un austriaco, con un obiettivo ben preciso: arrivare alle Olimpiadi invernali del 1988 a Calgary, in Canada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I bobbisti giamaicani e gli altri outsider: ecco i nomi che alle Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero stupirci Approfondimenti su Milano Cortina La moda sfila sugli sci. Ecco la tuta di Armani che veste gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina La moda si fa presente anche in ambito sportivo, unendo stile e funzionalità. L'ICE a Milano-Cortina, cosa sappiamo: che ruolo avranno gli agenti americani alle Olimpiadi Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e l'attenzione si concentra sulla presenza dell’ICE, l’agenzia federale americana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: I bobbisti giamaicani e gli altri outsider: ecco i nomi che alle Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero stupirci. Anche Stefano Domenicali tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo avervi raccontato in queste settimane di altri sportivi che hanno portato la Fiamma Olimpica. Il CEO della F1 era al Lago di Carezza. #MemasGP #F1 - facebook.com facebook Milano-Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo Sala x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.