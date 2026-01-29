I bobbisti giamaicani e gli altri outsider | ecco i nomi che alle Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero stupirci

I bobbisti giamaicani sono pronti a sorprendere anche quest’anno alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo il debutto a Calgary nel 1988 tra le risate di alcuni, questa volta la loro presenza ha un obiettivo diverso: vincere medaglie. La squadra giamaicana ha lavorato duramente per migliorare le proprie prestazioni e non vuole più essere solo una curiosità. Saranno sfidanti agguerriti, pronti a dimostrare che anche chi arriva da fuori può contendere il podio.

Dalla Giamaica a Hollywood Negli anni Ottanta a Kingston l’addetto commerciale dell’ambasciata americana in Giamaica George Fitch vede alcuni ragazzi sfidarsi in una gara di carretti in strada. Nelle dinamiche di gioco nota somiglianze con il bob e da lì ha un’idea: provare a creare una squadra di bob giamaicana. L’impresa, in un luogo distante migliaia di chilometri dalla neve, non fu affatto semplice da realizzare. Grazie però al coinvolgimento di altre due persone, William Maloney e Ken Barnes, dopo numerosi provini soprattutto tra gli appartenenti all’esercito, riuscì a formare un team e a consegnarlo nelle mani di due allenatori, un americano e un austriaco, con un obiettivo ben preciso: arrivare alle Olimpiadi invernali del 1988 a Calgary, in Canada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

