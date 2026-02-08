Tremenda caduta per Lindsey Vonn | urla laceranti di dolore certo un grave infortunio

Lindsey Vonn è caduta male durante la discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026 a Cortina. Sul primo salto della pista Olympia delle Tofane, ha sbagliato l’atterraggio, si è sbilanciata e non è riuscita a recuperare l’equilibrio. È rotolata, si è capovolta e ha scivolato per alcuni secondi sulle nevi, colpendo anche il volto nonostante casco e occhiali. La situazione è apparsa subito seria, e le prime immagini mostrano una scena di grande dolore.

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera a Crans Montana.

