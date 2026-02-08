Travolti da un' onda sugli scogli | in due finiscono in ospedale

Due persone sono finite in ospedale dopo essere state travolte da un’onda sugli scogli. Era un pomeriggio di domenica 8 febbraio, quando si erano avvicinate troppo al mare agitato e sono state colpite dalla forza dell’acqua. Entrambe sono state soccorse e portate in pronto soccorso per le ferite riportate. La scena è stata osservata da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi immediatamente.

Si erano appostate sugli scogli senza fare i conti con il mare mosso: due persone, nel pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, sono state travolte da un'onda e sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto a Recco intorno alle 15,40. Una delle due persone ha riportato un trauma alla testa, l'altra una ferita alla spalla. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i soccorsi sanitari: la Croce Verde di Camogli, i Volontari del Soccorso Ruta e l'automedica Golf 6. Entrambi i feriti sono stati portati in codice giallo (media gravità) al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, con un trauma cranico e una lesione alla spalla.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Scogli Onda

Tre giovani si sono avventurati sugli scogli per ammirare il mare in tempesta, ma sono stati sorpresi da un’onda gigantesca.

Un tragico incidente si è verificato a Lanzarote, dove Riccardo Rocco, pescatore appassionato di 27 anni, è stato travolto e ucciso da un'onda anomala mentre si trovava sugli scogli nella zona di Los Charcones a Playa Blanca.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scogli Onda

Argomenti discussi: Guardano il mare in tempesta dagli scogli e vengono travolti da un'onda gigantesca; Io, bambina di 12 anni travolta dal Vajont, Micaela Coletti presidente del comitato 'Sopravvissuti': un tuono fortissimo, poi, l'abisso; Poesia del Giorno; Send Help | Film | Recensione.

Cateno De Luca travolto da un’onda gigante in diretta Facebook. VIDEOIl sindaco di Taormina e quello di Santa Teresa di Riva colpiti dall’onda durante una diretta social. Polemiche e critiche: interviene anche il Codacons ... affaritaliani.it

Maltempo, paura nel Messinese: ambulanza travolta dall'onda durante i soccorsi - VideoPaura a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un'ambulanza è stata investita da un'onda durante un intervento di soccorso. I soccorritori della Seus 118 erano stati inviati sul lungomare, dove a c ... adnkronos.com

Allerta Meteo nel messinese, Cateno De Luca (sindaco di Taormina) e Danilo Lo Giudice (primo cittadino di Santa Teresa di Riva) travolti da un’onda pazzesca durante una diretta per commentare il disastro del maltempo. #Sicilia #CatenoDeLuca #DaniloLoG facebook

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice vengono travolti da un'onda anomala durante una diretta su Facebook e le immagini diventano virali x.com