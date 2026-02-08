Travolti da un' onda sugli scogli | in due finiscono in ospedale
Due persone sono finite in ospedale dopo essere state travolte da un’onda sugli scogli. Era un pomeriggio di domenica 8 febbraio, quando si erano avvicinate troppo al mare agitato e sono state colpite dalla forza dell’acqua. Entrambe sono state soccorse e portate in pronto soccorso per le ferite riportate. La scena è stata osservata da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi immediatamente.
Si erano appostate sugli scogli senza fare i conti con il mare mosso: due persone, nel pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, sono state travolte da un'onda e sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto a Recco intorno alle 15,40. Una delle due persone ha riportato un trauma alla testa, l'altra una ferita alla spalla. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i soccorsi sanitari: la Croce Verde di Camogli, i Volontari del Soccorso Ruta e l'automedica Golf 6. Entrambi i feriti sono stati portati in codice giallo (media gravità) al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, con un trauma cranico e una lesione alla spalla.🔗 Leggi su Genovatoday.it
