Un tragico incidente si è verificato a Lanzarote, dove Riccardo Rocco, pescatore appassionato di 27 anni, è stato travolto e ucciso da un'onda anomala mentre si trovava sugli scogli nella zona di Los Charcones a Playa Blanca. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto profondo tra amici e familiari.

Stavano pescando sugli scogli, costa nella zona di Los Charcones a Playa Blanca, nella parte sud-occidentale di Lanzarote. I due amici, partiti dal Veneto per una vacanza nelle Canarie, sono stati travolti da un’onda anomala, rovesciati nelle acque dell'Oceano Atlantico e trascinati a fondo. Riccardo Rocco, padovano di Vigonza, è morto annegato: aveva 27 anni. L’amico, un 30enne veneziano, è riuscito a salvarsi.. L’incidente e i soccorsi nella zona di Los Charcones a Playa Blanca a Lanzarote. L'incidente è avvenuto lunedì 8 dicembre, poco dopo le tre del pomeriggio. Riccardo Rocco, stando alla ricostruzione dei media locali, è stato localizzato in acqua dall'elicottero dei soccorsi: recuperato in gravi condizioni e trasportato d’urgenza all'ospedale di Arrecife, è morto poche ore dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 anni

