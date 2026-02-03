Guardano il mare in tempesta dagli scogli e vengono travolti da un' onda gigantesca

3 feb 2026

Tre giovani si sono avventurati sugli scogli per ammirare il mare in tempesta, ma sono stati sorpresi da un’onda gigantesca. Uno di loro è stato trascinato in acqua e ora i soccorritori stanno cercando di metterlo in salvo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri turisti che si trovavano sulla spiaggia.

Scavalcano una recinzione di sicurezza per "godersi" lo spettacolo del mare in tempesta, ma rischiano seriamente di lasciarci le penne. L'episodio, documentato da un video che sta circolando sui social, è avvenuto a Galdar, nei pressi del faro di Sardina del Norte, sull'isola di Gran Canaria. Le.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Tenerife, quattro morti travolti da un’onda anomala a Los Gigantes

Un tragico incidente a Tenerife ha causato la morte di quattro turisti, rimasti travolti da un’onda anomala nella piscina naturale di Los Gigantes.

Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 anni

Un tragico incidente si è verificato a Lanzarote, dove Riccardo Rocco, pescatore appassionato di 27 anni, è stato travolto e ucciso da un'onda anomala mentre si trovava sugli scogli nella zona di Los Charcones a Playa Blanca.

