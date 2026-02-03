Guardano il mare in tempesta dagli scogli e vengono travolti da un' onda gigantesca

Tre giovani si sono avventurati sugli scogli per ammirare il mare in tempesta, ma sono stati sorpresi da un’onda gigantesca. Uno di loro è stato trascinato in acqua e ora i soccorritori stanno cercando di metterlo in salvo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri turisti che si trovavano sulla spiaggia.

Scavalcano una recinzione di sicurezza per "godersi" lo spettacolo del mare in tempesta, ma rischiano seriamente di lasciarci le penne. L'episodio, documentato da un video che sta circolando sui social, è avvenuto a Galdar, nei pressi del faro di Sardina del Norte, sull'isola di Gran Canaria.

