Il palasport rinasce dopo l’alluvione | Il segno più bello la comunità riparte

Dopo l’alluvione, il palasport torna a vivere come simbolo di ripresa e speranza per la comunità. La riapertura rappresenta un passo importante verso la normalità, offrendo uno spazio dedicato allo sport e all’incontro, fondamentale per ricostruire il senso di appartenenza e solidarietà dopo le difficoltà affrontate. È un segno di rinascita che testimonia la forza e la volontà di ripartire insieme.

Per una comunità che ha dovuto fare i conti con l’acqua, il fango e la perdita temporanea di luoghi simbolo della vita quotidiana, ritrovare uno spazio dedicato allo sport e all’incontro significa molto più che riaprire un edificio. A Sant’Agata sul Santerno il palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’ torna a essere un punto di riferimento per bambini, ragazzi e associazioni, segnando un ulteriore passo avanti nel lungo percorso di ritorno alla normalità dopo l’alluvione del maggio 2023, che colpì il 100% degli edifici pubblici del paese. La struttura di via Enrico Berlinguer è stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione resosi necessario proprio a seguito dei gravi danni causati dall’alluvione, che aveva comportato anche il trasferimento temporaneo di numerosi servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il palasport rinasce dopo l’alluvione: "Il segno più bello, la comunità riparte" Leggi anche: Post alluvione, rinasce il palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’ ristrutturato dopo i danni causati a maggio 2023 Leggi anche: Donna dispersa nell'alluvione a Favara, ritrovato dopo 18 giorni il cadavere di Marianna Bello Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il palasport rinasce dopo l’alluvione: "Il segno più bello, la comunità riparte" - Oltre al sindaco, presenti l’assessore regionale Roberta Frisoni e Roberto Mantovanelli di Sogesid. msn.com

Danneggiato dall'alluvione, rinasce Palasport nel Ravennate. A Sant'Agata sul Santerno, paese tra i più colpiti dal maltempo del maggio 2023 #ANSA x.com

