In provincia di Como arriva la prima ambulanza veterinaria 24 ore su 24 per cani e gatti

In provincia di Como debutta la prima ambulanza veterinaria attiva 24 ore su 24, dedicata a cani e gatti. Un servizio innovativo pensato per garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza, offrendo supporto immediato a animali e proprietari in ogni momento.

Ci sono momenti in cui un animale ha bisogno di aiuto immediato e chi è accanto a lui non sa a chi rivolgersi. Non sempre è facile capire cosa fare, soprattutto fuori dagli orari dei veterinari o quando serve un intervento rapido. È proprio per rispondere a queste situazioni che, sul territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

