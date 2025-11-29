Ponte sullo stretto Salvini | Gara già fatta rifarla è un no all' opera; progetto non è cambiato sono aumentati costi dei materiali

Salvini al convegno 'Connessioni Mediterranee': “Il ponte servirà a tutti, non solo alla difesa. Il progetto non è cambiato, ma i costi dei materiali si. Rimane in agenda l'avvio dei cantieri nel 2026" Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ribadisce la volontà di far. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ponte sullo stretto, Salvini: “Gara già fatta, rifarla è un no all'opera; progetto non è cambiato, sono aumentati costi dei materiali"

