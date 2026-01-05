Caos trasporti e maltempo treni e circolazione sospesa sulla Roma-Pescara Allagato lo svincolo per l'A24

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione sulla linea Roma-Pescara è temporaneamente sospesa, con ritardi sui treni. Allagamenti sull'A24 Roma L'Aquila hanno causato disagi anche in autostrada, rendendo difficile il transito. La situazione resta monitorata, e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Tevere e Aniene sotto osservazione - Piogge intense nella regione provocano strade sommerse, treni cancellati e interventi di emergenza da Roma al litorale fino al Cassinate ... ilfattoquotidiano.it

Caos per neve in Olanda: trasporti in tilt. Treni in ritardo e strade bloccate. Utrecht paralizzata - A Utrecht traffico in tilt e appello a non mettersi in viaggio. 31mag.nl

Caos trasporti sull'asse Lecce-Taranto, Bitetti denuncia un sistema inadeguato: «Ora un’azione comu... x.com

Tra guasti e maltempo, aerei nel caos nel weekend: cosa è successo. Coinvolta anche Palermo https://qds.it/aeroporto-orio-al-serio-scalo-bergamo-disagi-ritardi-cancallazioni-palermo-trapani-motivo-trasporti/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.