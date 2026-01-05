Caos trasporti e maltempo treni e circolazione sospesa sulla Roma-Pescara Allagato lo svincolo per l'A24
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la circolazione sulla linea Roma-Pescara è temporaneamente sospesa, con ritardi sui treni. Allagamenti sull'A24 Roma L'Aquila hanno causato disagi anche in autostrada, rendendo difficile il transito. La situazione resta monitorata, e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
Treni in ritardo e circolazione sospesa per il maltempo da ore: disagi anche in autostrada, allagata l'A24 Roma L'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it
