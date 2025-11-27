È stata sospesa la circolazione su un tratto di metro M3 la Gialla

Per risolvere un problema sulla linea è stata sospesa la circolazione dei treni sulla metropolitana M3 di Milano (la linea "Gialla") nel tratto tra Porta Romana e San Donato nel tardo pomeriggio di giovedì 27 novembre. Lo stop è scattato intorno alle 18, come reso noto da Atm.

