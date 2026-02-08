Trasferimento della proprietaria | Minerva cagnolina di 4 anni e mezzo rischia il canile Urgente ricerca famiglia

Minerva, una cagnolina di quattro anni e mezzo, rischia di finire in un canile. La proprietaria ha deciso di trasferirsi e ora si cerca urgentemente una famiglia disposta ad adottarla. La piccola aspetta una seconda possibilità, ma il tempo stringe.

Minerva, una cagnolina di quattro anni e mezzo, si trova oggi ad affrontare un destino incerto, con la prospettiva concreta di finire in un canile se non verrà trovata una nuova famiglia in tempi brevi. La sua storia, che emerge con urgenza dalle pagine di un quotidiano locale, rappresenta una dolorosa testimonianza di come le difficoltà umane possano riflettersi sulla vita dei nostri amici a quattro zampe, costringendoli a un bivio che nessuno dovrebbe affrontare. La vicenda di Minerva, infatti, è strettamente legata alle mutate condizioni di vita della sua proprietaria, una donna che, a causa di circostanze familiari improvvise, è costretta a trasferirsi in una struttura protetta dove, purtroppo, gli animali domestici non sono ammessi.

