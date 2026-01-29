La magia del Carnevale sbarca in Piazza Saffi | in programma dj set trampolieri e scenografie spettacolari

La piazza si anima con il Carnevale. Oggi, in Piazza Saffi, arrivano dj set, trampolieri e scenografie spettacolari. Sono circa 50 gli artisti coinvolti, tra cui trampolieri che saltano tra la gente, supereroi dei fumetti e la Regina di Cuori. La festa promette di essere un’esplosione di colori e musica, con tutti che si godono questa giornata di festa.

50 artisti coinvolti, tra trampolieri che ondeggiano tra la folla, supereroi dei fumetti e la Regina di Cuori. E poi spettacolari scenografie con sculture di palloncini, grandi palloni di gomma, bolle giganti e tanta musica con dj Mitch direttamente da Radio 105. Saranno questi gli ingredienti del nuovo “Carnevale dei Desideri”, il grande spettacolo gratuito che il Comune di Forlì porterà in Piazza Saffi domenica 8 febbraio a partire dalle ore 15. Quella proposta sarà una domenica speciale dedicata a famiglie e bambini in maschera, protagonisti assoluti della festa più colorata dell’anno. A dare il via ufficiale al Carnevale sarà la parata iniziale degli artisti che entreranno nel centro cittadino accompagnando il pubblico verso Piazza Saffi per poi coinvolgerlo all’insegna del divertimento e dell’allegria.🔗 Leggi su Forlitoday.it

