Tragico incidente autonomo nel Siracusano morto un 60enne sulla Sp 74

Un uomo di 60 anni di Floridia è morto questa mattina in un incidente sulla strada provinciale 74 tra Floridia e Canicattini Bagni, vicino all’istituto Don Orione. L’auto su cui viaggiava si è scontrata autonomamente, senza coinvolgimento di altri mezzi, provocando la morte immediata dell’uomo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il 60enne non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

E' morto un 60enne di Floridia vittima di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore della giornata sulla strada provinciale 74, nel Siracusano, nel tratto tra Floridia e Canicattini Bagni, a ridosso dell'istituto Don Orione. L'uomo era alla guida di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente di strada andando a impattare contro il margine della carreggiata. Soccorso in condizioni gravissime, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è deceduto in serata. Non si esclude che la pioggia caduta nelle ore precedenti possa aver contribuito all'incidente.

