Tragedia sul lavoro a Castelletto di Serravalle | operaio di 53 anni muore dopo una caduta

Un operaio di 53 anni è morto questa mattina a Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna. L’uomo è caduto mentre lavorava e ha riportato ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulla dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente sul lavoro a Castelletto di Serravalle. Tragedia nel territorio bolognese, dove un operaio di 53 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 7 febbraio, a Castelletto di Serravalle, nel comune di Valsamoggia, all’interno di un’area industriale situata in via del Lavoro. La caduta dal tetto durante i lavori. Secondo le prime informazioni, l’uomo, di origine straniera, stava svolgendo interventi sul tetto di un capannone quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Castelletto di Serravalle: operaio di 53 anni muore dopo una caduta Approfondimenti su Castelletto Serravalle Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio di 48 anni muore dopo una caduta dal tetto Un incidente sul lavoro si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni di Ardea è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un’azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. Tragedia sul lavoro, operaio 69enne muore dopo una caduta di quattro metri Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Valdina, provocando la morte di un uomo di 69 anni originario di Avellino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Castelletto Serravalle Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un macchinario; Incidente sul lavoro: travolto dal cemento, morto 57enne; Muore schiacciato da un macchinario: tragedia sul lavoro a Pennabilli; Tragedia sul lavoro a Pennabilli, operaio muore schiacciato. Tragedia sul lavoro, muore operaio a PennabilliUn’altra morte sul lavoro funesta il territorio romagnolo. Questa mattina poco prima delle 8 a Pennabilli un operaio di 56 anni ha perso la vita, ... corriereromagna.it Tragedia sul lavoro a Pennabilli: un operaio muore intrappolato in un macchinarioUna tragedia è avvenuta questa mattina nella zona industriale di Ponte Messa, località di Pennabilli, dove un operaio di 56 anni, residente in zona, ha perso la vita mentre si trovava a lavoro in ... altarimini.it Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Ieri mattina, intorno alle 7.30, ha perso la vita Stefano Vuolo (nella foto), operaio... facebook Tragedia sul lavoro a #Brusasco (Torino). Un #operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. I colleghi dell'azienda agricola hanno trovato il 25enne già senza vita. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.