Tragedia sul lavoro a Castelletto di Serravalle | operaio di 53 anni muore dopo una caduta

Un operaio di 53 anni è morto questa mattina a Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna. L’uomo è caduto mentre lavorava e ha riportato ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulla dinamica dell’incidente.

L'incidente sul lavoro a Castelletto di Serravalle. Tragedia nel territorio bolognese, dove un operaio di 53 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente sul lavoro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 7 febbraio, a Castelletto di Serravalle, nel comune di Valsamoggia, all'interno di un'area industriale situata in via del Lavoro. La caduta dal tetto durante i lavori. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di origine straniera, stava svolgendo interventi sul tetto di un capannone quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto.

