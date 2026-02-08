Traffico Roma del 08-02-2026 ore 16 | 30

Nella giornata di oggi, il traffico nel centro di Roma è caotico a causa di diverse chiusure e lavori in corso. Via dei Fori Imperiali è chiusa sia per i veicoli sia per i pedoni tra Largo Corrado Ricci e piazza Venezia, con le linee di bus 51, 85, 87 e 118 deviate. Anche via Cavour, all’altezza di Largo Corrado Ricci, rimane chiusa per mettere in sicurezza la Torre dei Conti. Per spostarsi, i trasporti pubblici si sono adattati: la linea 751, 117 e

Luceverde Roma Bentrovati in centro per verifica è sulle alberature è chiusa sia per i veicoli sia per i pedoni via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e piazza deviat e anche le linee di bus 51 85 87 e 118 chiusura anche di via Cavour all'altezza di Largo Corrado Ricci per la messa in sicurezza della Torre dei conti a spostarsi sono le linee di bus 75117 nmb intanto fino al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo rimane chiuso al traffico il Lungotevere Flaminio 3 a via Masolino da Panicale e via Donatello in direzione di piazzale Flaminio da domani invece è fino al 13 febbraio e poi dal 10 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16 circolazione ferroviaria regolare invece tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito internet roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16.

Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

