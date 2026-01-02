Traffico Roma del 02-01-2026 ore 08 | 30

Alle ore 08:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole, con tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare. Per chi si sposta verso il centro, sono attive linee di trasporto pubblico gratuite fino al 6 gennaio, tra cui Free 1, Free 2 e linea elettrica 100, con orari e percorsi specifici. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma Buongiorno poco traffico è segnalato in queste ore lungo le strade della capitale tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare passiamo dunque alla trasporto pubblico e ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus e tram e metropolitane sono in servizio le linee gratuite free 1 Free 2 e linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attivo e tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta Trebbia Veneto il tridente e Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 dettagli di quel sera le notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

