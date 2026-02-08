Stasera la situazione sulle strade del Lazio è tranquilla, anche se il maltempo complica un po’ le cose. Pioggia e temporali stanno rallentando il traffico, soprattutto nelle zone di Rieti. Da domani, però, alcune strade saranno chiuse di notte: la Salaria tra le 21 e le 6, con deviazioni segnalate sul posto, e lo svincolo per Maglianello e la Salto Cicolana in direzione Ascoli. In provincia di Frosinone, invece, il tratto di superstrada tra Sora, Atina e

Luceverde Lazio Buonasera non c'è molto traffico in queste ore sulle strade della regione è quel poco deve fare i conti con il maltempo pioggia e temporali stanno Inter Essendo tutto il territorio in provincia di Rieti Vi ricordo che da domani lunedì 9 e Fino al prossimo 14 febbraio resta chiusa di notte tra le 21 e le 6 la via Salaria lo svincolo per maglianello è quello per la salto cicolana in direzione Ascoli le deviazioni saranno comunque indicate sul posto Andiamo ora in provincia di Frosinone dove per lavori sulla superstrada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Siamo tre Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le lezioni in programma a partire dalla mezzanotte la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord sulla A12 Roma Civitavecchia fino alle 20 di domani lunedì sarà chiusa l'entrata è uscita verso Roma e da domani al 13 febbraio e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia metro mare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Diana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare invece tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 17:30

Approfondimenti su Lazio Traffic

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

In mattinata si sono registrati alcuni rallentamenti su via Braccianese vicino a Bracciano a causa di un incidente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lazio Traffic

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 08 | 25; Traffico Lazio del 07-02-2026 ore 09 | 30.

Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per incidente su via Braccianese in prossimità del chilometro 5 all'altezza di via Angelo Signorelli verso ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Prenestina rallentamenti nei ... romadailynews.it

In diretta dal Terminillo sopra Rieti nel Lazio, guardate che spettacolo! Meravigliosa nevicata in atto, disagi per il traffico con oltre 20cm di neve fresca.. scenario da favola Video di Felice Barberini #montagna #appennini #neve #terminillo #lazio facebook

New Podcast! "Metro B-B1 interrotta nel weekend, eventi in centro e piano traffico per Lazio-Genoa" on @spreaker #atac #busroma #cantieri #eventiroma #infomobilita x.com