Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera la situazione sulle strade del Lazio è tranquilla, anche se il maltempo complica un po’ le cose. Pioggia e temporali stanno rallentando il traffico, soprattutto nelle zone di Rieti. Da domani, però, alcune strade saranno chiuse di notte: la Salaria tra le 21 e le 6, con deviazioni segnalate sul posto, e lo svincolo per Maglianello e la Salto Cicolana in direzione Ascoli. In provincia di Frosinone, invece, il tratto di superstrada tra Sora, Atina e

Luceverde Lazio Buonasera non c'è molto traffico in queste ore sulle strade della regione è quel poco deve fare i conti con il maltempo pioggia e temporali stanno Inter Essendo tutto il territorio in provincia di Rieti Vi ricordo che da domani lunedì 9 e Fino al prossimo 14 febbraio resta chiusa di notte tra le 21 e le 6 la via Salaria lo svincolo per maglianello è quello per la salto cicolana in direzione Ascoli le deviazioni saranno comunque indicate sul posto Andiamo ora in provincia di Frosinone dove per lavori sulla superstrada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Siamo tre Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le lezioni in programma a partire dalla mezzanotte la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord sulla A12 Roma Civitavecchia fino alle 20 di domani lunedì sarà chiusa l'entrata è uscita verso Roma e da domani al 13 febbraio e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia metro mare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Diana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare invece tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 08 02 2026 ore 17 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 17:30

Approfondimenti su Lazio Traffic

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17:30

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 09:30

In mattinata si sono registrati alcuni rallentamenti su via Braccianese vicino a Bracciano a causa di un incidente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lazio Traffic

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 08 | 25; Traffico Lazio del 07-02-2026 ore 09 | 30.

traffico lazio del 08Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per incidente su via Braccianese in prossimità del chilometro 5 all'altezza di via Angelo Signorelli verso ... romadailynews.it

traffico lazio del 08Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Prenestina rallentamenti nei ... romadailynews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.