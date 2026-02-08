Traffico Lazio del 08-02-2026 ore 09 | 30

In mattinata si sono registrati alcuni rallentamenti su via Braccianese vicino a Bracciano a causa di un incidente. La circolazione autostradale procede senza grandi problemi, anche se ci sono lavori in corso sulla Salaria e sulla strada tra Antrodoco e Sigillo. Domani, sulla A12, resterà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord dalle 00 alle 20, mentre in provincia di Frosinone si segnalano limitazioni e chiusure temporanee a causa di lavori sulla strada a scorrimento veloce tra Sora, Atina e Cassino.

Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per incidente su via Braccianese in prossimità del chilometro 5 all'altezza di via Angelo Signorelli verso Bracciano regolare la circolazione sui tratti autostradali della Regione in programma a partire dalla mezzanotte e la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord sulla A12 Roma Civitavecchia fino alle 20 di domani lunedì sarà chiusa l'entrata e l'uscita verso Roma lavori sulla via Salaria senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo nelle due direzioni fino al 20 marzo in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore a montecastello In entrambe le direzioni termine degli interventi è previsto per il prossimo 15 marzo trasporto ferroviario modificato il servizio della linea alta velocità Roma Napoli lavori di manutenzione variazioni e limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni treni dell'alta velocità Intercity e Intercity notte è tutto da a Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

