Gli associati di ’Tra Monti e Valli’ di San Piero in Bagno, insieme ai salinari di Cervia, sono arrivati a Forlì nonostante pioggia e fango. Hanno partecipato alla cerimonia in onore della Madonna del Fuoco, celebrata nella ricorrenza della festività della Patrona. La pioggia non ha fermato l’afflusso di fedeli, che hanno dimostrato impegno e devozione.

Nonostante pioggia e fango, gli associati a ’Tra Monti e Valli’ di San Piero in Bagno, assieme ai salinari di Cervia, sono giunti a Forlì ad onorare la Madonna del Fuoco nella ricorrenza della festività della Patrona. "Bella esperienza e bel gruppo – dicono da ’Tra Monti e Valli’ – col Duomo strapieno per la celebrazione della festività dedicata alla venerata immagine della Madonna, immagine rimasta integra, nonostante il furioso incendio che nei secoli scorsi distrusse la scuola di Mastro Lombardino di Rio Petroso, il piccolo borgo di montagna e di campagna situato nell’alta Val Bidente, in territorio di Bagno di Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tra Monti e Valli’ in pellegrinaggio a Forlì per la Madonna del Fuoco

