Forlì si prepara a celebrare la Madonna del Fuoco con le luci e i lumini che da sempre caratterizzano questa festa. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, la città si accende con le tradizionali illuminazioni e le candele antiche, creando un’atmosfera calda e suggestiva. La gente si riunisce per onorare la Patrona, rivivendo ogni anno questa tradizione che mantiene vivo il legame con le radici storiche.

Forlì si accende per la Madonna del Fuoco, con i lumini della tradizione. La città è illuminata ogni anno nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, in occasione della festa della Patrona. Il segno simbolico, che ha radici nel 1428, si collega a un incendio che ha distrutto una scuola vicino alla cattedrale, ma che ha salvato miracolosamente un’immagine della Madonna con il Bambino. Questo evento fondativo è ricordato con una fiamma accesa, simbolo di protezione, memoria e identità. Le finestre, i balconi e i davanzali del centro storico si illuminano per tutta la durata della novena, in un’azione comunitaria e religiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì celebra la Madonna del Fuoco con illuminazioni tradizionali e lumini antichi.

Approfondimenti su Forlì Madonna del Fuoco

Domani Forlì accende i riti della Madonna del Fuoco.

Forlì si prepara a celebrare la tradizione della Madonna del Fuoco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Forlì Madonna del Fuoco

Argomenti discussi: Dal miracolo del 1428 alla festa di oggi, Forlì celebra la Madonna del Fuoco: messe e celebrazione pontificale; Madonna del Fuoco 2026 a Forlì: messe, lumini, ‘piadina’ e il cammino dei salinari; Madonna del fuoco, si celebra la festa della candelora e la Giornata della vita consacrata; Si celebra la Madonna del Fuoco anche con una mostra dedicata a Ugo Savorana.

Madonna del Fuoco 2026 a Forlì: messe, lumini, piadina e il cammino dei salinariIl programma delle celebrazioni in Duomo fin dalle 6: alle 11 il rito solenne con il vescovo, in diretta tv. Quest’anno la devozione arriva anche negli Usa, in Massachussets ... msn.com

La Madonna del fuoco celebrata anche in MassachusettsLa festa sarà celebrata anche in America, nello Stato del Massachusetts, precisamente a Cambridge, grazie all’iniziativa della forlivese Francesca Gordini, che ha coinvolto gli amici della sua parrocc ... ilrestodelcarlino.it

In occasione della festa della Patrona di Forlì, venerdì alle 18.30, la Madonna del Fuoco sarà celebrata anche con una messa cantata in latino, secondo il rito tridentino, presso la chiesa di Santa Maria Madre di Dio in Castellaccio - facebook.com facebook