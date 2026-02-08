Tour Of Oman 2026 | Veistroffer vince in fuga la seconda tappa quinto Ulissi

Baptiste Veistroffer ha vinto in fuga la seconda tappa del Tour of Oman. Il francese della Lotto Intermarché ha tenuto duro per 184 km sui 194 totali, partendo da Al Rustaq Fort e arrivando a Yitti Hills. Quinta posizione per Ulissi, che si è mantenuto tra i primi fino alla fine.

Baptiste Veistroffer si è imposto in occasione della seconda tappa del Tour of Oman. Trionfo in fuga per il francese in forza alla Lotto Intermarché, capace di stare davanti per 184 km dei 194 previsti del percorso con partenza da Al Rustaq Fort ed arrivo a Yitti Hills. Il transalpino ha dunque attaccato fin dalle battute iniziali del tracciato insieme ad altri quattro corridori – ovvero Patryk Goszczurny (Visma Lease a Bike), già all’attacco ieri, Tim Marsman (Alpecin Premier-Tech), Gil Gelders (Soudal-QuickStep) e Said Alrahbi (Oman) – per poi allungare sui rivali superstiti a 12 km riuscendo a resistere al ritorno degli avversari vantando al traguardo un margine di 17’’ sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

La prima tappa del Tour of Oman 2026 si è appena conclusa.

Questa mattina, i ciclisti hanno preso il via alla prima tappa del Tour of Oman 2026.

