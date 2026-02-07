La prima tappa del Tour of Oman 2026 si è appena conclusa. I ciclisti hanno affrontato 170 chilometri, con un finale in volata che ha visto trionfare Molano. La corsa ha subito mostrato le prime strategie e ha ufficializzato il nuovo leader della corsa.

Si è chiusa da poco la prima tappa del Tour of Oman 2026, frazione di 170 chilometri che ha definito le dinamiche della giornata e lanciato la maglia di leader in vista delle fasi successive. La volata finale ha determinato l’esito della tappa, evidenziando la capacità del vincitore di gestire la corsa fino al traguardo. La frazione è partita dal Ministero del Turismo e si è conclusa al Bimmah Sink Hole dopo 170 chilometri. In avvio è emersa una fuga composta da Diaz, Foura e Goszczurny, con il gruppo che ha lasciato andare i fuggitivi ma ha mantenuto costante il controllo sul loro margine. A 24 chilometri dal traguardo l’azione degli attaccanti si è esaurita e il plotone ha accelerato per avvicinarsi alla volata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Prima tappa del Tour of Oman 2026: Molano trionfa in volata

