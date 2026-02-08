Tottenham Romero è diventato un caso? Frank sgonfia le polemiche in conferenza ecco cosa ha detto dopo l’espulsione dell’argentino!

Thomas Frank mette fine alle polemiche su Cristian Romero. Dopo l’espulsione dell’argentino, il tecnico del Brentford ha spiegato che non ci sono motivi per allarmarsi. Frank ha detto che Romero è un giocatore importante per il Tottenham e che non bisogna drammatizzare quanto accaduto. Ha aggiunto che l’arbitro ha preso una decisione corretta e che l’episodio si può dimenticare in fretta. La vicenda ha acceso le discussioni tra i tifosi, ma Frank preferisce guardare avanti e concentrarsi sulla prossima partita.

Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo» Bologna, Italiano dopo la sconfitta contro il Parma: «L’espulsione di Pobega non c’è. Ma è un periodo in cui appena commettiamo un errore perdiamo!» Torino, Maripan carica: «Questa squadra combatte insieme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tottenham, Romero è diventato un caso? Frank sgonfia le polemiche in conferenza, ecco cosa ha detto dopo l’espulsione dell’argentino! Approfondimenti su Tottenham Cristian Romero Kolo Muani alla Juventus, le parole del tecnico del Tottenham non lasciano dubbi: cosa ha detto Frank sul francese Il Tottenham non vuole cedere Kolo Muani. Allegri furibondo con l'arbitro di Milan-Lazio: ecco cosa ha detto prima dell'espulsione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Tottenham Cristian Romero Argomenti discussi: Tottenham, sfogo Romero: vergognosa la mancanza di profondità in rosa alla chiusura del mercato; Clamoroso in Premier League: Romero del Tottenham salterà quattro giornate dopo l'espulsione contro lo United: il motivo; Romero sbotta dopo il mercato e attacca il Tottenham: Situazione vergognosa; Tottenham, Romero verso l'addio a fine stagione: lo vuole l'Atletico. Romero Tottenham, sarà addio a fine stagione? Sul difensore c’è l’Atlético MadridRomero Tottenham sembra essere un sodalizio destinato a finire molto presto. Il difensore argentino, pilastro della nazionale campione del mondo, ha iniziato ... news-sports.it Romero ha deciso: lascerà il Tottenham a fine stagione. C'è già un club in pole positionL’avventura inglese di Cristian Romero sembra arrivata a un punto di non ritorno. Secondo il giornalista argentino Gastón Edul, il difensore. tuttomercatoweb.com Il Manchester United vince con autorità la quarta partita di fila in Premier League con Michael Carrick in panchina, superando il Tottenham Hotspur per 2-0. Il match viene indirizzato al 29' con l'espulsione di Christian Romero per il folle intervento sulla caviglia facebook 4 Il Manchester United cala il poker: 4 vittorie in 4 partite da quando c'è Carrick in panchina. All'Old Trafford sconfitto 2-0 il Tottenham, rimasto in 10 nel primo tempo per l'espulsione di Romero. Decidono i gol di Mbeumo e Fernandes. #MUFC #ManUtd # x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.