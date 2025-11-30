Allegri furibondo con l' arbitro di Milan-Lazio | ecco cosa ha detto prima dell' espulsione
Il Milan può godersi la vetta della Serie A, almeno per qualche ora. In attesa del risultato che verrà fuori dalla sfida di questa sera tra Roma e Napoli, la vittoria contro la Lazio concede ai rossoneri il primo posto in classifica. Il successo sui biancocelesti è stato di misura, sofferto, maturato con emozioni che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Nel finale di gara, infatti, l'arbitro Giuseppe Collu ha dovuto valutare un possibile rigore per gli ospiti. Momenti concitati che hanno portato all'espulsione di Massimiliano Allegri, mandato via dal direttore di gara dopo un faccia a faccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
