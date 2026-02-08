Tortona Fioretti | Pazienza e veemenza hanno guidato la rimonta nella ripresa

Tortona vince contro Trieste con una bella rimonta nella ripresa. Fioretti sottolinea che la squadra ha mostrato pazienza e veemenza, elementi chiave per recuperare il risultato. Nella sala stampa, il tecnico ha spiegato come la squadra abbia reagito bene dopo un primo tempo difficile, portando a casa una vittoria importante.

Nella sala stampa, si delinea un quadro chiaro della gara tra Bertram Derthona e Trieste: una sfida guidata da una reazione collettiva, una gestione più stringente della difesa e una rimonta frutto di intensità e disciplina. Il commento tecnico mette in rilievo i passaggi chiave della contesa, dall’avvio alle fasi decisive, offrendo una lettura dei margini di miglioramento e del contributo individuale all’interno del gruppo. All’inizio l’andamento è stato complesso sul piano offensivo, con alcune difficoltà nel trovare la via del canestro. Il secondo periodo ha evidenziato una flessione significativa nel punteggio, imponendo una gestione più attenta della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tortona, Fioretti: "Pazienza e veemenza hanno guidato la rimonta nella ripresa Approfondimenti su Fioretti Pazienza Udine batte Tortona in rimonta: Alibegovic fa la differenza con un gioco da maestro in trasferta Udine vince a Tortona in rimonta. Tortona rimonta con Hubb, Trieste cede a Verona Tortona torna alla vittoria battendo Trieste in casa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fioretti Pazienza L'Olimpia va a Tortona e affronta la Bertram: lo storico ex Mario Fioretti sfida Peppe Poeta nel suo momento più difficileDopo il mezzo suicidio di giovedì contro la Stella Rossa, in un Palalido ancora una volta non esaurito (tema su cui riflettere), l’Olimpia torna in campo oggi alle 18.45 a Tortona contro la squadra ... milano.corriere.it Tortona, decide Vital: colpo a Udine e vetta della classifica. Cremona schiaccia TriesteTortona aggancia momentaneamente Virtus e Brescia in vetta all'inizio dell’ottava giornata di Lba: la squadra di Fioretti supera Udine 94-90 con un freddissimo Vital – il migliore dei suoi con 23 ... gazzetta.it Mirza Alibegovic è glaciale: Udine vince 80-79 in Nova Arena Tortona: Vital 17, Hubb 21, Gorham, Manjon 2, Pecchia, Chapman 5, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins 11, Baldasso 10, Olejniczak 8, Biligha 7. All. Fioretti. Udine: Christon 18, Zoriks, Alibegovic facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.