tortona rimonta con hubb trieste cede a verona

Tortona torna alla vittoria battendo Trieste in casa. La squadra di casa si aggiudica il match con una buona prova, evitando la seconda sconfitta di fila tra le mura amiche. Trieste, invece, cede sul campo di Verona, confermando qualche difficoltà recente.

Fioretti opta per Olejniczak, Strautins, Manjon, Gorham e Vital, mentre Trieste risponde con Brown, Uthoff, Ross, Sissoko e Ramsey. Manjon firma il primo canestro dei Tortona, seguito da Ross per gli avversari. Dopo 6 minuti, Trieste si porta in vantaggio con Toscano-Anderson (11-13); entro la fine della frazione il divario si allarga a 7 punti (13-20) e il primo periodo si chiude con Trieste avanti 19-23.

Approfondimenti su Tortona Trastee

La quindicesima giornata di serie A di basket ha visto la Virtus Bologna rimontare Venezia e la Germani Brescia superare Tortona.

Tortona torna alla vittoria superando Napoli, dopo due sconfitte consecutive.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tortona Trastee

Argomenti discussi: BASKET LBA - Udine piega Tortona con un finale da brivido; Delusione Bertram, l’ex Alibegovic la punisce - Il Piccolo; Bertram Derthona-Apu Old Wild West Udine 79-80, LE PAGELLE DEGLI AVVERSARI: crollo nel finale dopo una...

NAPOLI BASKET - Sconfitti con Tortona, gli azzurri non completano la rimonta, Magro: Commettiamo troppi erroriSconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Bertram Tortona per 76-82, nella gara valevole per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie A, disputata all’Alcott Arena. Gli azzurri tentano l ... napolimagazine.com

Guerri Napoli sfiora l’impresa, ma Tortona passa 82-76 all’Alcott ArenaLa Guerri Napoli sfiora la rimonta ma perde 82-76 contro Tortona. Magro: «Troppi errori imperdonabili». Il report della gara ... 2anews.it

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Bertram Tortona per 76-82, nella gara valevole per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie A, disputata all’Alcott Arena. Gli azzurri tentano la rimonta nell’ultimo quarto arrivando fino al -2, ma il canestro facebook