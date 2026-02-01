Udine batte Tortona in rimonta | Alibegovic fa la differenza con un gioco da maestro in trasferta

Udine vince a Tortona in rimonta. La squadra di casa si fa sorprendere nel finale, quando Mirza Alibegovic segna un canestro decisivo e regala la vittoria agli ospiti. La partita si accende nel quarto periodo, con Udine che recupera punti e mette paura ai padroni di casa fino all’ultimo secondo.

Udine si impone a Tortona con un successo in rimonta che fa tremare la classifica della Serie A Basket, chiudendo la partita con un colpo di scena firmato da Mirza Alibegovic. Il match, giocato al PalaTortona davanti a un pubblico caldo, ha visto i friulani superare un avversario ostico e in forma, che per gran parte del secondo quarto ha dominato il campo con un parziale di 9-0 che ha portato al vantaggio di sette punti all’intervallo lungo (41-34). Ma la matricola di Fioretti non si è arresa. Dopo un inizio equilibrato, con Tortona spinto da un Prentis Hubb in grande spolvero, Udine ha mostrato una carattere che ormai è diventato il suo marchio: la capacità di reagire sotto pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Udine sorprende Tortona e conquista una vittoria importante in trasferta.

Argomenti discussi: Alibegovic firma la bomba della vittoria, l'APU Old Wild West Udine si impone in volata sul campo della Bertram Derthona Tortona (79-80); Tripla della vittoria di Alibegovic: Udine sorprende Tortona. Venezia lucida nel finale, Cantù ko; Basket: Venezia passa su Cantù, colpo Udine sulla sirena a Tortona; LBA, Alibegovic sulla sirena espugna Tortona: vince Udine alla Nova Arena.

La terza è la volta buona, Udine espugna Tortona nel finaleUn canestro di Alibegovic a pochi secondi dalla fine regala il primo successo dell'Apu contro una big del campionato. Dopo un primo tempo opaco, nella seconda frazione i bianconeri hanno imbrigliato i ... udinetoday.it

