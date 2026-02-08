La Juventus Next Gen si impone con un netto 3-0 contro la Torres. Cerri segna il tris e la squadra di casa festeggia davanti ai propri tifosi. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie C, si è giocata senza grandi sorprese: i bianconeri hanno controllato il gioco dall'inizio e hanno chiuso la gara con facilità. La Torres ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare il gol. Alla fine, il risultato premia la squadra ospite, che sale in classifica con una vittoria convincente

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-3: sintesi e moviola. 86? CAMBI JUVE – Dentro Mulazzi e Mazur per Puczka e Faticanti. 83? GOL CERRI – La Juventus Next Gen cala il tris. Cross telecomandato di Puczka, di testa Cerri incorna e non sbaglia in area piccola. 81? TIRO-CROSS DI PUCZKA – Servono i guantoni di Zaccagno ad evitare il tris della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torres Juventus Next Gen 0-3 LIVE: Cerri cala il tris, festa grande bianconera

Approfondimenti su Torres Juventus Next Gen

Questa mattina, nel match valido per la 25ª giornata di Serie C, Torres e Juventus Next Gen sono finiti 0-0.

Questa mattina la partita tra Torres e Juventus Next Gen si è riaperta dopo l’intervallo, con la Juventus che si è portata in vantaggio grazie a un gol nella seconda frazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torres Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Torres-Juventus Next Gen; Torres-Juventus Next Gen | Occhi puntati sul talento di Puczka. Greco pensa a Sorrentino dal primo minuto; Serie C | Torres-Juventus Next Gen: numeri e precedenti; La Torres vuole dar gambe al filotto contro la Juventus Next Gen.

Torres-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen guarda con interesse alla classifica e alla voglia di scoprire nuovi talenti. Il match tra Pineto e Ascoli, scontro diretto in chiave playoff, accende l’attenzione dei bianconeri, ... tuttosport.com

Torres-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Torres-Juventus Next Gen di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

#Torres #JuventusNextGen LIVE Segui qui il match x.com

Torres-Juventus Next Gen: le formazioni ufficiali – DIRETTA I rossoblù affrontano al Vanni Sanna la formazione under 23 bianconera allenata da Brambilla facebook