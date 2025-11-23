Ternana Juventus Next Gen 0-0 LIVE | inizia la ripresa
di Marco Baridon Ternana Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen è a caccia di continuità: dopo il successo col Forlì, che ha rischiarato le nubi delle 6 sconfitte in 7 partite, i bianconeri di Brambilla sono ospiti della Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45’+2? AMMONITO VALLOCCHIA – Mazur sguscia via, Vallocchia lo ferma irregolarmente: ammonito il giocatore della Ternana. 45? TURICCHIA SALVA SU FERRANTE – Grande intervento del difensore, che sbarra la strada prima che l’attaccante impatti il pallone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
