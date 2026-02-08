Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Deme si divora il vantaggio! Scaglia dice no due volte

Questa mattina il match tra Torres e Juventus Next Gen si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Deme ha avuto l’occasione più grande per sbloccare il risultato, ma si è fatto respingere il tiro due volte da Scaglia. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie C, è stata combattuta fino all’ultimo minuto, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare il gol.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 22? ANCORA SCAGLIA – La Torres si affaccia con più pericolosità ora dalle parti della porta bianconera. Qui ci prova Di Stefano dopo una bella serpentina partendo dalla sinistra: tiro debole, nessun problema per Scaglia. 15? TIRO ZAMBATARO – Conclusione dalla distanza che non crea grattacapi a Scaglia.

