Quarrata maxi furto di mobili | ritrovato il camion indagini serrate

Quarrata (Pistoia), 22 dicembre 2025 – È stato ritrovato ieri parcheggiato nel piazzale davanti all’istituto scolastico Nannini di Vignole il camion della ditta Giusti e Niccolai di Santonuovo. Il mezzo era stato rubato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre insieme a vari pezzi pregiati della storica azienda di produzione e vendita di arredamenti d’eccellenza. Probabilmente i ladri lo avevano utilizzato per trasportare la pesante refurtiva. Il camion è stato abbandonato completamente vuoto. “I ladri si sono presi anche tutti gli attrezzi e gli utensili che tenevamo all’interno e che vengono usati per il montaggio dei mobili quando vengono consegnati” fanno sapere con un senso di sollievo i soci della ditta Giusti e Niccolai, perché con il ritrovamento del camion hanno potuto recuperare almeno una parte del valore complessivo del furto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

