Daniela Ruggi | il video del casolare dove è stato ritrovato il teschio
A Vitriola di Montefiorino continuano gli scavi nella torre dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa lo scorso settembre. Le forze dell’ordine stanno verificando ogni dettaglio, mentre i familiari attendono con ansia notizie certe. La zona resta sotto stretta sorveglianza, e le ricerche proseguono senza sosta.
A Vitriola di Montefiorino vanno avanti gli scavi, le ricerche e i sopralluoghi nella torre dove è stato rinvenuto il teschio che appartiene a Daniela Ruggi, scomparsa a settembre del 2024 . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Daniela Ruggi
Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.
Una testimonianza emergente descrive gli ultimi mesi di Daniela Ruggi, scomparsa da settembre 2024.
Ultime notizie su Daniela Ruggi
Resti di Daniela Ruggi, ricerche e scavi nella torre di Montefiorino. L’avvocato: Il fratello non verrà indagato per omicidioDopo il rinvenimento del teschio della 32enne scomparsa a settembre del 2024, si attendono i risultati delle indagini per sapere come sia morta la ragazza. La legale De Cicco: Alberto ha appreso con ... msn.com
Daniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. Mamma, fratello e sorella sconvolti, ora la verità su ciò che è successoIn un video l’avvocato delle familiari della 32enne Guido Sola polemizza: Hanno appreso come me la notizia dai giornali, non intendono comprensibilmente rilasciare dichiarazioni. Attendiamo sviluppi ... ilrestodelcarlino.it
Si chiamava Daniela Ruggi e aveva 32 anni. Di lei ci restano delle foto, diverse dalle solite, spesso scattate di nascosto, così come i video che le sono stati fatti. Foto e video nei quali era chiaro il suo disagio psichiatrico, momenti in cui sarebbe stato meglio ai facebook
Daniela Ruggi morta, nel luogo dove è stato trovato il teschio già sei sopralluoghi: il giallo dei resti nell'edificio pericolante x.com
