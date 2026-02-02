Daniela Ruggi | il video del casolare dove è stato ritrovato il teschio

Da ilrestodelcarlino.it

A Vitriola di Montefiorino continuano gli scavi nella torre dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa lo scorso settembre. Le forze dell’ordine stanno verificando ogni dettaglio, mentre i familiari attendono con ansia notizie certe. La zona resta sotto stretta sorveglianza, e le ricerche proseguono senza sosta.

A Vitriola di Montefiorino vanno avanti gli scavi, le ricerche e i sopralluoghi nella torre dove è stato rinvenuto il teschio che appartiene a Daniela Ruggi, scomparsa a settembre del 2024  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi: il video del casolare dove è stato ritrovato il teschio

Approfondimenti su Daniela Ruggi

Morte Daniela Ruggi, nella torre dove è stato trovato il teschio erano stati fatti altri sei sopralluoghi

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.

Il reggiseno, il teschio, i finti carabinieri. La testimonianza choc su Daniela Ruggi

Una testimonianza emergente descrive gli ultimi mesi di Daniela Ruggi, scomparsa da settembre 2024.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato; Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Domenico Lanza, lo sceriffo: Non ho fatto del male a Daniela Ruggi, per me era come una figlia; Daniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. Mamma, fratello e sorella sconvolti, ora la verità su ciò che è successo.

daniela ruggi il videoResti di Daniela Ruggi, ricerche e scavi nella torre di Montefiorino. L’avvocato: Il fratello non verrà indagato per omicidioDopo il rinvenimento del teschio della 32enne scomparsa a settembre del 2024, si attendono i risultati delle indagini per sapere come sia morta la ragazza. La legale De Cicco: Alberto ha appreso con ... msn.com

daniela ruggi il videoDaniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. Mamma, fratello e sorella sconvolti, ora la verità su ciò che è successoIn un video l’avvocato delle familiari della 32enne Guido Sola polemizza: Hanno appreso come me la notizia dai giornali, non intendono comprensibilmente rilasciare dichiarazioni. Attendiamo sviluppi ... ilrestodelcarlino.it

