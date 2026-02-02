A Vitriola di Montefiorino continuano gli scavi nella torre dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa lo scorso settembre. Le forze dell’ordine stanno verificando ogni dettaglio, mentre i familiari attendono con ansia notizie certe. La zona resta sotto stretta sorveglianza, e le ricerche proseguono senza sosta.

A Vitriola di Montefiorino vanno avanti gli scavi, le ricerche e i sopralluoghi nella torre dove è stato rinvenuto il teschio che appartiene a Daniela Ruggi, scomparsa a settembre del 2024 . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Daniela Ruggi: il video del casolare dove è stato ritrovato il teschio

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo.

Una testimonianza emergente descrive gli ultimi mesi di Daniela Ruggi, scomparsa da settembre 2024.

Si chiamava Daniela Ruggi e aveva 32 anni. Di lei ci restano delle foto, diverse dalle solite, spesso scattate di nascosto, così come i video che le sono stati fatti. Foto e video nei quali era chiaro il suo disagio psichiatrico, momenti in cui sarebbe stato meglio ai facebook

