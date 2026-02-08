Torna la sfida tra i baristi Votate il migliore assalto al trono di Gallamini

La competizione tra i baristi torna a infiammare la scena locale. Questa volta si vota per eleggere il migliore e cercare di prendere il posto del campione in carica, Gallamini. La sfida è aperta e l’attenzione è alta tra gli appassionati di caffè e non solo.

Sono iniziati i Giochi Olimpici e le gare per l'assegnazione delle medaglie, un'attesa durata quattro anni. E nei prossimi giorni torna un'altra gara che ha infiammato, nelle ultime stagioni, il Ravennate. Infatti ritorna per il quarto anno l'attesissimo concorso che, alla fine di tre mesi di votazioni, eleggerà il miglior barista della provincia di Ravenna. L'iniziativa è stato indetta con la, solita, preziosa collaborazione di Confcommercio della Provincia di Ravenna, che offrirà le targhe per i baristi e le bariste vittoriosi, la torrefazione ravennate Granonero Caffè che offrirà cene e caffè.

