Paramount torna all’assalto nuova maxi offerta per Warner Bros La sfida miliardaria a Netflix | c’entra anche il genero di Trump

Quando tutto sembrava ormai chiuso in favore di Netflix, Paramount riapre la partita su Warner Bros. L’azienda guidata da David Ellison ha annunciato un’offerta pubblica in contanti da 30 dollari per azione, che comporterebbe un esborso totale di circa 108 miliardi di dollari, pari a 18 miliardi in più rispetto alla proposta di Netflix. L’offerta si rivolge direttamente agli azionisti di Warner Bros e mira a convincerli a preferire Paramount, bypassando l’accordo già raggiunto con Netflix. Secondo quanto riferisce Axios, citando alcuni documenti depositati da Paramount, a partecipare all’offerta ostile c’è anche Affinity Partners, la società di private equity guidata da Jared Kushner, genero di Donald Trump e coinvolto nei negoziati per la pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

#NEWS | Tra ascolti solidi e un pubblico in continua crescita, #Landman è pronto a tornare. #Paramount+ ha ufficializzato il rinnovo della serie oil-drama firmata da #TaylorSheridan per una terza stagione, confermando la fiducia in uno dei suoi titoli di punta. Il - facebook.com Vai su Facebook

Paramount torna all’assalto, nuova maxi offerta per Warner Bros. La sfida miliardaria a Netflix: c’entra anche il genero di Trump - I titoli Netflix hanno chiuso in calo, mentre le azioni WB e Paramount hanno registrato un balzo. open.online scrive