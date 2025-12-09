Leverkusen-Newcastle | sfida apertissima col profumo di gol tra due squadre votate all’attacco

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Leverkusen e Newcastle promette spettacolo, con due squadre orientate all’attacco e alla ricerca di punti importanti in Champions League. Il Leverkusen punta alla seconda vittoria contro gli inglesi, che mostrano una marcia diversa tra competizione europea e campionato. Un confronto aperto, ricco di possibilità di gol e emozioni.

