Topo d?auto a 18 anni scoperto e bloccato | a Mondolfo i proprietari lo hanno inseguito momenti di tensione

Un giovane di 18 anni è stato fermato dagli agenti della polizia locale a Mondolfo mentre cercava di rubare dentro alcune auto in sosta a Cento Croci. I proprietari, che avevano notato il suo comportamento sospetto, lo hanno inseguito e hanno chiamato le forze dell’ordine. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato bloccato e portato in commissariato. La scena ha creato momenti di tensione tra i presenti.

MONDOLFO Bloccato dagli agenti della polizia locale mentre tentava di rubare dentro le auto in sosta a Cento Croci. Momenti di tensione nel primo pomeriggio di ieri alla periferia di Mondolfo dove un giovane tunisino di 18 anni è stato fermato mentre armeggiava intorno ad alcune automobili arraffando soldi e oggetti di valore tra i quali anche una bottiglia di profumo. Il comportamento anomalo L'allarme è scattato alle 15 circa quando una donna residente lungo la Pergolese affacciandosi dalla finestra ha notato il comportamento anomalo di un giovane di origine nordafricana vestito in modo trasandato.

