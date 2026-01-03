Momenti di tensione sull’autostrada A2 del Mediterraneo auto in fiamme

Nel tardo pomeriggio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto all’interno di una galleria vicino a Bagnara Calabra, in direzione sud. L’incidente ha causato il blocco totale del traffico, creando momenti di tensione tra gli automobilisti. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A2 dove un incendio improvviso ha coinvolto un’autovettura all’interno della galleria nei pressi di Bagnara Calabra direzione sud che ha reso necessario il blocco totale della circolazione.L’allarme è scattato immediatamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Momenti di tensione sull’autostrada A2 del Mediterraneo, auto in fiamme Leggi anche: Incidente tra 3 auto sull'A2 del Mediterraneo: traffico in tilt Leggi anche: Cagnolino corre tra le auto sull'A2 del Mediterraneo: salvato e riaffidato al proprietario Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. The end! Circa 35 ore di consiglio Momenti di tensione Grandi battaglie E atti approvati all’unanimità. Ci sarà tempo di raccontarvi tutto, ma per ora - ci capirete - un po’ di meritato risposo Grazie Simone, Elisabetta e Emanuele. E’ nata una grande squadra - facebook.com facebook POLLA, MOMENTI DI TENSIONE ALL’OSPEDALE “LUIGI CURTO” Ancora momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. A distanza di una settimana dalla vile aggressione... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.