Momenti di tensione sull’autostrada del Mediterraneo auto in fiamme

Da reggiotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio, sull’autostrada A2 vicino a Bagnara Calabra, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto all’interno di una galleria, causando l’interruzione totale del traffico in direzione sud. L’evento ha generato momenti di tensione tra gli automobilisti presenti, ma non si registrano feriti. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incendio e sulle eventuali conseguenze per la circolazione.

Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A2 dove un incendio improvviso ha coinvolto un’autovettura all’interno della galleria nei pressi di Bagnara Calabra, direzione sud che ha reso necessario il blocco totale della circolazione.L’allarme è scattato immediatamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

