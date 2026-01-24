Celik-Juve cresce l’ottimismo | c’è un dettaglio che fa sperare

La Juventus mantiene alta l’attenzione su Celik, giocatore in scadenza con la Roma. Le trattative sono in corso e si osservano con interesse gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato. In questo contesto, un dettaglio specifico sta alimentando un crescente ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, suggerendo che potrebbe profilarsi una soluzione favorevole per entrambe le parti. Ecco le ultime novità sulla situazione.

