Celik-Juve cresce l’ottimismo | c’è un dettaglio che fa sperare

Da calciomercato.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus mantiene alta l’attenzione su Celik, giocatore in scadenza con la Roma. Le trattative sono in corso e si osservano con interesse gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato. In questo contesto, un dettaglio specifico sta alimentando un crescente ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, suggerendo che potrebbe profilarsi una soluzione favorevole per entrambe le parti. Ecco le ultime novità sulla situazione.

La Juve continua a monitorare con grande attenzione Celik, in scadenza con la Roma: ecco le ultimissime su questo affare.  Oltre a Youssef En-Nesyri per cui siamo alle battute finali con il Fenerbahce, la Juve tiene d’occhio anche altre questioni di calciomercato. Una di queste porta a Mehmet Zeki Çelik, difensore turco classe ’97 che ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2026. Proprio per questo motivo, il nome del 28enne originario di Y?ld?r?m è tra i più caldi in circolazione e ora alcuni dei più grandi club europei sono pronti a darsi battaglia per il suo cartellino. Celik (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

