Tommaso Giacomel, 25 anni, sta facendo parlare di sé nel biathlon. Finanziere di professione, ha centrato due podi mondiali tra il 2018 e il 2019 e si prepara a puntare all’oro alle Olimpiadi. Nessun altro azzurro della neve si è avvicinato a questi risultati in vista di Pechino.

È l'astro che da nascente si fa leader di Coppa del Mondo, pettorale che ha lasciato solo nell'ultima prova prima di questi Giochi. È il primo azzurro dei nati nel 2000 ad essersi imposto nel grande circuito. È nato a Vipiteno in Alto Adige, ma vive in Trentino a Imer. Finanziere, 25 anni, due podi mondiali giovanili nel 2018-19, nessun azzurro della neve ha vinto più di lui nell'avvicinamento olimpico: 5 volte sulle 6 complessive e 23 podi totali. Le sue medaglie mondali più prestigiose sono 3 argenti nel 2023, nella mista a coppie nel 2024, e nell'Individuale del 2025, oltre a un bronzo sempre nel 2025 a coppie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tommaso Giacomel, l'uomo del momento nel biathlon che benedice Sinner e punta all'oro

Approfondimenti su Tommaso Giacomel

Nel biathlon a Ruhpolding, Tommaso Giacomel si distingue come il protagonista di questa stagione, assumendo un ruolo di leadership simile a quello di Fausto Coppi nel 1949.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tommaso Giacomel

Argomenti discussi: Tommaso Giacomel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon maschile; Quando gareggia Giacomel? Date, orari, programma gare e dove vederlo; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono le atlete e gli atleti italiani in gara; Milano Cortina, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara domenica 8 febbraio (e dove vederli in tv).

Tommaso Giacomel trascina l'Italia nella staffetta mista, il videoTommaso Giacomel trascina l'Italia nella staffetta mista, il video video VIDEO BIATHLON - NOVE MESTO - L'Italia conquista la staffetta mista sulle nevi ceche e l'uomo ... neveitalia.it

E Giacomel fa il bis. Negli sport invernali è l’uomo copertina«Mi sentivo pressoché imbattibile». Tommaso Giacomel ha vinto la mass start di biathlon a Le Grand Bornand avvisando la concorrenza in vista dell’Olimpiade in casa. Dopo essersi lanciato in una fuga ... ilgiornale.it

Da Federica Brignone e Sofia Goggia a Federico Pellegrino e Tommaso Giacomel, tutti gli atleti (italiani e non) in gara l'8 febbraio facebook

FANTASTICA ITALIA! Finisce in trionfo per l'Italia che vince la staffetta mista per dispersione trascinata da un monumentale Tommaso Giacomel che regala alla squadra un successo che infonde morale in ottica Milano-Cortina 2026 #Biathlon #IBU #No x.com