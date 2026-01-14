Biathlon il Tommaso Giacomel del 2026 come il Fausto Coppi del 1949 Un uomo solo al comando a Ruhpolding

Nel biathlon a Ruhpolding, Tommaso Giacomel si distingue come il protagonista di questa stagione, assumendo un ruolo di leadership simile a quello di Fausto Coppi nel 1949. Con determinazione e concentrazione, l’atleta italiano si distingue sul campo, confermando il suo talento e la sua costanza. Un esempio di impegno e passione che, come allora, cattura l’attenzione degli appassionati e conferma il valore dello sport italiano a livello internazionale.

"Un uomo solo al comando, la sua tuta è celeste, il suo nome è Tommaso Giacomel". Si scomoda e si parafrasa la celebre frase pronunciata dal radiocronista Mario Ferretti durante la tappa Cuneo – Pinerolo del Giro d'Italia 1949 per rendere omaggio all'impresa che stava effettuando Fausto Coppi. Paragone impegnativo, ma non potrebbe essere altrimenti. La Coppa del Mondo di biathlon si appresta a far tappa a Ruhpolding, la Cattedrale per antonomasia della disciplina assieme ad Anterselva. Quella della Baviera è la tappa più sentita dal pubblico, che tramuta il borgo situato sulle Alpi orientali in una vera e propria bolgia fatta di urla, emozioni, pasti pantagruelici a base di cibo mitteleuropeo e alcool a fiumi.

