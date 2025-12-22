Biathlon Tommaso Giacomel punta di diamante del tridente d’attacco ad Annecy Passler cresce

Calato il sipario sulla terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’anno solare della pratica con sci stretti e carabina si conclude con l’appuntamento ad Annecy-Le Grand Bornard. Sulle nevi dell’Alta Savoia, la squadra italiana ha confermato il suo ottimo stato di salute, andando ad aggiornare il suo diario di bordo con i seguenti dati: 4 vittorie e 9 podi nei primi tre appuntamenti stagionali. In terra transalpina le top-3 sono state tre: la vittoria di Tommaso Giacomel nella 15 km Mass Start e i due terzi posti di Dorothea Wierer nella 7.5 km Sprint e nella 10 km Pursuit. Il 25enne trentino, dopo essere stato poco fortunato nella gestione del poligono nella gara dei due poligoni e nell’inseguimento, ha trovato l’ispirazione giusta nella specialità con partenza di massa. 🔗 Leggi su Oasport.it

