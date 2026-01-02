Tom Morello si è esibito con il figlio Roman durante un concerto in India

Durante un concerto in India, Tom Morello ha avuto l’opportunità di condividere il palco con il figlio Roman. Insieme, hanno eseguito alcune cover e il brano “Soldier In The Army Of Love”, una collaborazione tra padre e figlio. Questo momento ha rappresentato un’occasione speciale per entrambi di esprimersi musicalmente davanti al pubblico, unendo talento e affetto familiare in un evento condiviso.

Nel corso di un concerto in India, Tom Morello è stato raggiunto sul palco dal figlio Roman con il quale si è esibito in una serie di cover ed il loro brano Soldier In The Army Of Love Tom Morello, il brano realizzato con il figlio. La scorsa settimana il tour dell' ex chitarrista dei Rage Against The Machine è approdato al Phoenix Marketcity di Bangalore, per tre appuntamenti. Nel live ha ripercorso la sua carriera, incluse le super-hit di RATM ed Audioslave, è stato raggiunto anche dal figlio Roman per una versione del loro brano del 2024 Soldier In The Army Of Love. Il quattordicenne si è esibito con il padre anche per le cover di Mr.

