Tinto Brass e gli abitanti di Isola Farnese sono rimasti bloccati in paese dopo le due frane di gennaio che hanno bloccato le strade d’accesso. L’artista e gli altri residenti si trovano ora a fare i conti con una situazione difficile, senza poter uscire o ricevere aiuti facilmente. La gente del borgo chiede interventi rapidi per mettere in sicurezza la zona e ripristinare le vie di comunicazione.

Isola Farnese, un borgo incastonato nella campagna romana, vive da settimane un’emergenza silenziosa, aggravata da due frane a gennaio che hanno interrotto l’accesso. A denunciare l’isolamento e le difficoltà crescenti è lo stesso regista Tinto Brass, da mezzo secolo residente nel borgo, che ha lanciato un accorato appello alle istituzioni, descrivendo una situazione che ricorda, a suo dire, un “nuovo lockdown”. La sua testimonianza, rilasciata all’Adnkronos, dipinge un quadro di crescente frustrazione e preoccupazione per un luogo che un tempo era un rifugio per artisti e intellettuali, oggi ostaggio di una natura che si fa sentire con prepotenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Tinto Brass

Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana.

Da settimane, una piccola parte di Roma, Isola Farnese, resta completamente isolata a causa di una frana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tinto Brass

Argomenti discussi: Tinto Brass: Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown; Tinto Brass 'bloccato' a Isola Farnese: Dopo le frane siamo isolati. Sembra di tornare ai tempi del lockdown; Tinto Brass: 'Bloccati a Isola Farnese dalla frana, fate qualcosa sembra un nuovo lockdown'; Carolina Crescentini: Occhiaie? Ho scelto di tenermele, i difetti non sono una colpa.

Roma, Tinto Brass isolato dalla frana a Isola Farnese: «Bloccati da un mese, sembra un nuovo lockdown»L'appello del regista, bloccato assieme ad altri residenti dalla frana che ha colpito la frazione nel XV Municipio: «Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me non ... roma.corriere.it

Tinto Brass: «Noi bloccati a Isola Farnese dalla frana, sembra nuovo lockdown. Aiutateci». L'appello del regista«Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me è impossibilitato ... msn.com

Tinto Brass, l'appello urgente dopo la frana a Isola Farnese: "Bloccati da un mese, aiutateci. Come un lockdown" >> https://buff.ly/IWG8VPn facebook