Non solo Niscemi | la frana che isola una frazione di Roma la situazione a Isola Farnese

Da settimane, una piccola parte di Roma, Isola Farnese, resta completamente isolata a causa di una frana. La strada principale è stata chiusa, e i residenti non riescono più a uscire o entrare senza difficoltà. La situazione si aggrava, e le autorità sono al lavoro per trovare una soluzione definitiva. La comunità chiede interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

Non solo emergenze lontane dalla Capitale. Anche Roma ha una frazione completamente isolata, e lo è ormai da settimane. Succede a Isola Farnese, borgo storico a nord del Grande Raccordo Anulare, dove una serie di frane ha reso impraticabile l’unica strada di accesso al quartiere. È passato quasi un mese dalla prima frana, avvenuta l’ 8 gennaio, quando alcuni massi si sono staccati da una parete rocciosa alta circa venti metri, precipitando sulla via principale che conduce al cuore del borgo. Da allora sopralluoghi, verifiche e tentativi di messa in sicurezza, compresa l’apertura di un percorso pedonale temporaneo.🔗 Leggi su Funweek.it

Il borgo di Isola Farnese, a nord di Roma, resta isolato dopo una forte frana che ha bloccato le vie di accesso.

