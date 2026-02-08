Ti mando una modella rumena di 20 anni molto carina per la cena privata a Buckingham Palace | ecco le nuove conversazioni imbarazzanti tra Epstein e l’ex principe Andrea

La vicenda che coinvolge il principe Andrea e le conversazioni di Epstein continua a far parlare. Nuove intercettazioni trapelano, mostrando come si discutesse di una cena privata con una modella rumena di 20 anni. La storia non è affatto finita e ora si aspetta di capire quali altri dettagli emergeranno dalle stanze segrete di Buckingham Palace.

"Questa storia è ben lontana dall'essere conclusa": questa è la tragica sentenza risultata dall'analisi della "questione Andrea" trapelata dalle stanze segrete di Buckingham Palace. Le rivelazioni degli Epstein Files dedicate agli scambi epistolari tra l'ex principe e l'amico faccendiere, come una valanga, continuano a gonfiarsi e a scivolare giù, sulle scrivanie delle redazioni, che riempiono le pagine dei quotidiani di dettagli sempre più imbarazzanti. Da una settimana il fratello minore di re Carlo III è stato spedito nella sua nuova sistemazione temporanea alla Marsh Farm, nella tenuta di Sandringham.

