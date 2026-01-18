Leao segna in contropiede l’arbitro annulla | cos’è successo in Milan-Lecce

Durante la partita tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A, è avvenuto un episodio arbitrale che ha suscitato discussioni. Leao aveva segnato in contropiede, ma il gol è stato annullato dall’arbitro per posizione di fuorigioco. La decisione ha avuto un impatto sulla partita, evidenziando le difficoltà legate alle valutazioni arbitrarie in situazioni di gioco rapido.

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Milan-Lecce. Nella sfida di oggi, domenica 18 gennaio, valida per la 21esima giornata di Serie A, i rossoneri si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Succede tutto al 9' del primo tempo. Pulisic vede il taglio di Leao e lo serve alle spalle della difesa salentina, il portoghese si presenta così solo davanti a Falcone e lo batte con un morbido pallonetto, andando a esultare sotto i suoi tifosi. Immediata però la bandierina alzata dell'assistente, con l'arbitro Zufferli che annulla la rete. Le immagini mostrano infatti la posizione irregolare di Leao al momento del tocco di Pulisic, con il portoghese che è partito quindi oltre l'ultimo difensore del Lecce. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Malen segna all’esordio, ma l’arbitro annulla: cos’è successo in Torino-Roma

