Moviola Sassuolo Inter | Chiffi dirige con autorità la motivazione per il rosso a Matic

Il calcio di Serie A torna sotto i riflettori con il match tra Sassuolo e Inter, giocato al Mapei Stadium. L’arbitro Chiffi ha diretto con decisione, soprattutto nel caso del rosso a Matic, motivato da una decisione presa con autorità. La partita ha visto alcuni episodi dubbi, ma il fischietto ha mantenuto il controllo del campo, portando a termine una gara intensa e combattuta.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: riecco Leao! Cosa filtra in vista della sfida col Pisa Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Sassuolo Inter: Chiffi dirige con autorità, la motivazione per il rosso a Matic Approfondimenti su Sassuolo Inter Sassuolo Inter, incrocio pericoloso con Chiffi: l’arbitro delle polemiche torna ad arbitrare i nerazzurri Chiffi torna a dirigere una partita dell’Inter, questa volta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sassuolo-Inter, fischia Chiffi: tra il tabù Supercoppa e il ricordo Bisseck Domani alle 18:00, l’Inter affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium con l’arbitro Daniele Chiffi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Serie A, Sassuolo - Inter: dirige l’arbitro Chiffi; Sassuolo-Inter, arbitra Chiffi: le designazioni della 24esima giornata di Serie A; Inter-Torino, la moviola - Marchetti si scatena con i gialli, ma sbaglia su Esposito. Giusto annullare...; Sassuolo Inter, incrocio pericoloso con Chiffi: l'arbitro delle polemiche torna ad arbitrare i nerazzurri. Moviola Sassuolo-Inter: perché è stato annullato il goal segnato da Thorstvedt e perché Matic è stato espulsoIl Sassuolo ospita l’Inter nel ventiquattresimo turno di Serie A: gli episodi da moviola del match arbitrato da Daniele Chiffi della sezione di Padova. goal.com Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Sassuolo-InterEpisodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al ... adnkronos.com Questo è il frame che ha fatto annullare il gol del Sassuolo e mostrato dopo 5 minuti #sassuolointer #seriea #moviola #var facebook #SassuoloInter, la MOVIOLA LIVE: goal annullato a #Thorstvedt per fuorigioco millimetrico di #Laurienté x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.