Napoli Juve Spalletti nel post gara | Loro sono andati più forti noi timidi Sul mio ritorno al Maradona…

Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara contro il Napoli al Maradona Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida tra Napoli e Juventus. NAPOLI PIU’ CONVINTO – «Loro sono andati più forti, noi timidi nel girare il pallone. Il disegno che volevamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juve, Spalletti nel post gara: «Loro sono andati più forti, noi timidi. Sul mio ritorno al Maradona…»

Altre letture consigliate

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook

59' | ? | !! Il pareggio di Kenan!!!! @EASPORTSFC @easportsfcit #NapoliJuve [1-1] Vai su X

Napoli-Juventus 2-1, Spalletti nel post partita: «Siamo stati timidi. Il Maradona è uno spettacolo» - Non finisce come aveva sperata lui, ma la squadra di Luciano Spalletti ha dato tutto per provare a recuperare una partita che si da subito, al netto dei 15 minuti i blackout del Napoli, ... Come scrive msn.com

Napoli Juve, Spalletti nel post gara: «Loro sono andati più forti, noi timidi. Sul mio ritorno al Maradona…» - Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara contro il Napoli al Maradona Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per ... Si legge su calcionews24.com

Spalletti diretta dopo Napoli-Juve: interviste e conferenza stampa live - Le parole dell'allenatore bianconero a commento della partita del Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it